Intervistato da Sandro Donato Grosso, il Project leader della Suzuki Shinichi Sahara fa il punto sul post Brivio (passato in F1 all'Alpine): "Di fatto non abbiamo un Team manager, ma l'intera squadra sta lavorando molto bene, è tutto sotto controllo. L'ideale è quello di scegliere un interno". Cazeaux? "Buona idea", risponde Sahara. Il primo GP in Qatar domenica alle 19 live su Sky Sport MotoGP e Skysport.it

QATAR, TEMPI LIBERE 3 - GUIDA TV - NUMERI - F1 LIVE