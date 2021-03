Due vecchie (si fa per dire) volpi e un esordiente. Ecco la prima fila della Moto3. La pole se l'è presa Darryn Binder, simpatico e cappelluto sudafricano di 23 anni alla sua settima stagione in nella classe minore. Un veterano della categoria, come il ventiseienne britannico McPhee, terzo in griglia. Tra i due esperti il debuttante Guevara, preso direttamente dal Cev (dove ha vinto il titolo l’anno scorso) nel Team Aspar: "Felicissimo di essere davanti - ha raccontato ai microfoni in un inglese ancora stentato -. Ringrazio la squadra per il lavoro fatto fin qui". Il comprensibile e sintetico commento di chi debutta, si può dire, col botto, nel massimo campionato.

Rossi migliore italiano

Dalla seconda fila scattano Alcoba, una scommessa del team Gresini che l’ha lanciato nel mondiale nel 2020, e Jaume Masia (passato dal team Leopard al team KTM Ajo), un po' nervoso, come chi punta da subito al bersaglio grosso. Il giapponese Kaito Toba, che ha dominato le libere, si è dovuto accontentare del sesto posto davanti al diciottenne Gabriel Rodrigo, altro spagnolo di belle speranze. Riccardo Rossi con il nono posto guida la pattuglia degli italiani, un po' in ombra fin qui. In decima posizione si è classificato Niccolò Antonelli, portacolori del debuttante Team Avintia, ma le buone notizie per i nostri colori finiscono qui. Dennis Foggia è finito più indietro, tredicesimo, Andrea Migno addirittura diciassettesimo. Due giri in tutto per il romagnolo e un distacco abissale, ben 8 secondi, indice di evidenti problemi. Per il resto: Fenati diciottesimo, Stefano Nepa venticinquesimo, appena meglio del giappo-riccionese Suzuki, ventottesimo e ultimo in griglia. Ma per lui vale la giustificazione del Covid da cui è appena guarito, ma di cui patisce ancora gli inevitabili strascichi.