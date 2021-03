Al termine delle qualifiche in Qatar, ecco arrivare l'abbraccio tra l'allievo e il maestro. Bagnaia, dopo aver conquistato la pole a Losail, ha ricevuto i complimenti di Rossi (4° in griglia). Un abbraccio pieno di significato, essendo Pecco uno dei tanti talenti maturati nell'Academy di Valentino. Due piloti italiani, protagonisti in qualifica, che si candidano a salire sul podio del GP Qatar: la gara scatta domenica alle 19 in diretta tv su Sky Sport MotoGP

GP QATAR, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE