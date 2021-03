Autore di una gara capolavoro al debutto in Qatar, Vinales dopo aver tagliato il traguardo mima il gesto del pancione sulla sua Yamaha: tra pochi giorni diventerà padre, la dedica è tutta per la moglia Raquel e la figlia in arrivo, che si chiamerà Nina

LA GARA - IL MINUTO DI SILENZIO PER GRESINI