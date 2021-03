La gara di Moto3 del Qatar è stata molto deludente per alcuni dei piloti italiani che avevano brillato nei test, infatti dopo pochi chilometri Dennis Foggia e Andrea Migno hanno dovuto rinunciare alla possibilità di giocarsi la corsa per cadute provocate da altri piloti.

Mentre l'incidente a quattro causato da Artigas non ha avuto ulteriori conseguenze, se non la successiva penalità per Artigas che sconterà un doppio long lap penalty nel prossimo Gp, l'incidente che ha messo fuori gara Dennis Foggia, steso da Tatay per la terza volta dopo i precedenti di Valencia 2019 e Jerez 2020, ha avuto effetti collaterali più seri.

Foggia, infatti, ha subito una sublussazione con versamento alla spalla sinistra, e dovrà ora sottoporsi a sedute di terapia per essere in forma per il prossimo weekend in cui si correrà nuovamente in Qatar. Sicuramente per il pilota del team Leopard è un inizio di campionato diverso dalle prospettive generate dai test, anche se ovviamente con l'ottimo lavoro suo e della Clinica mobile conta di essere al top della forma per la partenza di domenica a Losail.