Moto3, vittoria di Masià. 2° Acosta, 6° Antonelli

Giornata "incolore" per l'Italia

Primo degli italiani Niccolò Antonelli (quest’anno passato al neo nato team Avintia Esponsorama Moto3), autore di una fiammata improvvisa al penultimo giro che poteva portarlo sul podio. Da nono a primo in un colpo solo, prima di farsi risucchiare dal gruppo e chiudere quindi in sesta posizione. “Ho fatto un errore da principiante, sbagliando marcia e mi hanno passato in tre. Comunque sono abbastanza contento perché non mi sentivo in gran forma alla partenza” il commento del romagnolo. E’ l’unica nota positiva di una giornata incolore per i piloti italiani. Per non dire condizionata da due episodi sfortunati. Dennis Foggia che partiva 13° è stato steso dopo un paio di curve da Carlos Tatay (penalizzato con un long run penalty per questa manovra). Grande sconforto anche per Andrea Migno che mentre lottava nel gruppo dei primi dieci è finito nella traiettoria sconsiderata di Xavier Artigas (neo acquisto del team Leopard), arrivato lungo in curva abbattendo gli incolpevoli McPhee e Alcoba, oltre al romagnolo. Male anche Romano Fenati, partito in anticipo e costretto a due long lap penalty (e alla fine 12°). Parzialmente salvata la domenica di Tatsu Suzuki, alle prese con i postumi del Covid da cui è appena guarito: partito quasi senza forze dall’ultima casella dello schieramento alla fine è riuscito a risalire fino al nono posto. Per la cronaca il giro veloce della gara è stato registrato dal diciassettenne Xavier Artigas.