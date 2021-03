La prima gara della nuova stagione del Motomondiale è stata anche la domenica dei debutti. E se in Moto3 ha impressionato il giovane Pedro Acosta e in Moto2 ha colpito Raul Fernandez (a lungo in lotta per il podio), chi è andato al di là delle più rosee previsioni è stato Enea Bastianini in MotoGP. Il decimo posto in una categoria così competitiva e su una pista selettiva come quella del Qatar ha impressionato tutti. Solo i fenomeni hanno fatto meglio del simpatico romagnolo. Marc Marquez, per esempio, arrivò terzo in Qatar nel 2013, mentre Jorge Lorenzo si era piazzato addirittura secondo sulla stessa pista cinque anni prima. Ma il miglior debutto in MotoGP resta quello di Valentino Rossi, primo in Giappone nel 2002, anche se (bisogna ricordarlo) il "Dottore" non era riuscito a concludere la gara d'esordio in 500, due anni prima in Sudafrica. Ma abbiamo visto tutti come è andata a finire.