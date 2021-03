Protagonista in Qatar nei test e nella prima gara, conclusa al 7° posto a 5 secondi e 93 centesimi dal vincitore, Maverick Vinales, Aleix Espargaró spinge l'Aprilia in vista del secondo GP della stagione, che si svolgerà ancora sul circuito di Losail: "Il primo weekend ci ha dato le risposte che cercavamo. Abbiamo dimostrato, anche a chi era scettico, di avere fatto un passo in avanti in gara così come in prova. Possiamo ancora crescere e il doppio appuntamento qui a Doha ci darà modo di continuare a migliorare la RS-GP". Gli obiettivi? "Trovare qualche decimo in qualifica e aumentare il passo gara. Possiamo lottare per un risultato importante. Non sarà facile, tutti avranno modo di migliorare risolvendo anche qualche problema incontrato nella prima gara, quindi mi aspetto un livello ancora più alto".