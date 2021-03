Valentino chiude 12° a Losail nella sua prima gara con la Petronas: "Ci aspettavamo di riuscire a fare meglio, ma dopo qualche giro inizio ad avere dei problemi, la gomma posteriore diventa troppo calda e perde grip". Domenica da dimenticare anche per Morbidelli, soltanto 18°: "Ho un problema con l’ammortizzatore posteriore: proprio non vado, non riesco più a guidare"

Prima gara del 2021 da dimenticare per il team Petronas. Rossi chiude il GP del Qatar al 12° posto, con un ritardo di dieci secondi dal vincitore Vinales. Valentino ha sofferto il surriscaldamento della gomma posteriore , con l’aggiunta di una fastidiosa vibrazione . Il "Dottore" aveva provato la gomma hard venerdì, senza riuscire però a risolvere il problema. Ha fatto peggio Morbidelli , 18° al traguardo con un distacco di 23 secondi da Vinales. Franco avverte un comportamento strano del posteriore, con un problema meccanico all'ammortizzatore . Il team Petronas sta già lavorando per trovare le soluzioni a questi problemi, anche perché la prossima settimana si correrà ancora a Losail.

"Ci aspettavamo di riuscire a fare meglio, anche perché partivo davanti. Dopo qualche giro inizio ad avere dei problemi, stressiamo troppo la gomma posteriore : diventa troppo calda e perde grip. Ho fatto molta fatica in gara , pensavo di poter tenere un passo più veloce. Dobbiamo fare meglio, dato che la prossima settimana si correrà ancora qui a Losail. Avevamo provato anche la gomma hard , ma non ero abbastanza veloce. Speravo di andare meglio con queste condizioni climatiche, c’era un po' più fresco, ma nonostante questo c’è ancora qualcosa che non va".

Morbidelli: "Problema con l'ammortizzatore"

"In griglia di partenza ho avuto un problemino, ma sono partito comunque per la gara. Ho fatto la gara che ho fatto, purtroppo ho un problema con l’ammortizzatore posteriore: non vado, proprio non vado, non riesco più a guidare perché non ho più l’ammortizzatore dietro".