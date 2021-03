Il pilota Ducati, partito dalla pole, soffre il degrado delle gomme ma riesce a chiudere in terza posizione grazie a un incredibile sorpasso ai danni del campione in carica Mir proprio sul traguardo. "Ho salvato il podio grazie al motore, ma non ne avevo più nel finale - spiega Pecco - cercherò di essere più costante nel prossimo GP. Ma sono molto felice di come ho iniziato il 2021". Per il torinese è il secondo podio in top class dopo il 2° posto a Misano-1 nel Mondiale 2020

MOTOGP, VINCE VINALES: GLI HIGHLIGHTS