Vinales riparte dal successo nel GP del Qatar che ha aperto il 2021: "Una vittoria fantastica, avevo un grande feeling con la moto. Dobbiamo trovare queste stesse sensazioni e migliorare in partenza". L'altro pilota della Yamaha, Quartararo: "Il 5° posto non è stato male, ma possiamo fare di meglio".

Reduce dalla vittoria nel primo GP della nuova stagione con una gara praticamente perfetta, Maverick Vinales vuole confermarsi questa settimana sullo stesso tracciato di Losail: "Non vedo l'ora che arrivi questo weekend. Vincere il primo GP è stato fantastico, ma ancora più importante per me è stato il feeling che ho avuto con la moto, questa è la cosa che mi rende più felice". "Sono riuscito a lottare con gli altri piloti, è stata una gara particolarmente emozionante per tutti. Dobbiamo ritrovare le stesse sensazioni e migliorare ulteriormente, soprattutto in partenza. Spingeremo al massimo", aggiunge Top Gun.