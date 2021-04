Aggiornamenti da Losail su Enea Bastianini: il pilota del team Esponsorama, tra i protagonisti domenica in Qatar con il 10° posto alla sua prima gara in MotoGP, ha avuto insieme alla fidanzata una notte insonne dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino, con febbre alta e vomito. In attesa che le condizioni di Enea migliorino, per ora non è a rischio la sua partecipazione al GP di Doha di questo weekend. La gara LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

