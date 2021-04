Petrucci, out in avvio in Qatar: "È stato un peccato non poter capire come va la moto in gara, è stata una brutta botta fisicamente e mentalmente. Abbiamo un problema con la gomma anteriore, dobbiamo riuscire a scaldarla meglio e devo trovare il set up giusto. Finire il GP è il minimo, ma voglio anche fare un risultato positivo e lottare con gli altri piloti KTM". La gara LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, online in diretta su Skysport.it con il nostro live-blog

