La coppia Petronas a caccia del riscatto nel GP di Doha. Morbidelli: "Ora sono carico e motivato. Abbiamo cambiato tutte le parti su cui avevamo un dubbio, compreso l'abbassatore". Rossi: "Problemi differenti rispetto a Franco, per cui non ho cambiato l'intero pacchetto. Sarà fondamentale stare nei primi 10 nelle seconde libere". La gara domenica LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, online in diretta su Skysport.it con il nostro live-blog

"Cambiate tutte le parti su cui abbiamo un dubbio"

I numeri

Doha: Vinales cerca conferme, Ducati rivincite

Sui problemi tecnici avuti domenica scorsa (era partito dalla settima posizione), il pilota del team Petronas a Sky aggiunge: "Non posso fare un quadro chiaro della situazione perché non è chiaro nemmeno a me. In griglia abbiamo avuto un problema con l'abbassatore della moto, ma poi anche durante la gara non ero veloce, puntare il dito su qualcosa di specifico per spiegare la mia mancanza di velocità ora ci risulta difficile. Quello che abbiamo cercato di fare è cambiare tutte le cose su cui abbiamo un dubbio, anche l'abbassatore, per cercare di affrontare in modo più normale questo weekend". Una chiacchierata con il nuovo compagno di squadra, Valentino Rossi (12° in Qatar), a fine GP? "Ci siamo fatti coraggio entrambi...".