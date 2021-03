Vale pronto a tornare in pista nel GP di Doha, che si svolgerà sullo stesso tracciato di Losail di settimana scorsa: "Nell'ultimo weekend ci sono state cose positive, come il mio risultato in qualifica. In gara ho sofferto la gomma posteriore e il grip". Morbidelli: "Risolvere i problemi, o sarà un weekend difficile". Il GP di Doha LIVE domenica alle 19 su Sky Sport MotoGP (canale 208), online la diretta con il nostro live-blog

Rossi 12°, Morbidelli 18° nel primo GP della nuova stagione: il team Petronas, al via con una nuova coppia nel Mondiale 2021, non ha raccolto i frutti sperati nel GP del Qatar, lo ammette lo stesso Valentino: "Dal primo GP ci aspettavamo di più, in gara ho faticato tanto, abbiamo sofferto con la gomma posteriore e il grip. Ma abbiamo comunque degli aspetti positivi da portarci dietro, la quarta posizione in qualifica è stato un ottimo risultato con il mio giro più veloce in assoluto sul circuito. Ora dobbiamo analizzare i dati raccolti durante questi giorni, cercare di risolvere i problemi e migliorare il feeling con la moto".