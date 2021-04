Allarme in Suzuki: come settimana scorsa, Joan Mir è fuori dai primi 10 della combinata, il campione del mondo uscente della MotoGP chiude 13° in 1'54.012: "Abbiamo sbagliato strategia nelle Libere 2, abbiamo aspettato troppo a montare la gomma buona e il team non mi ha aiutato". La gara domenica LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, online su Skysport.it con il nostro live-blog

IL RACCONTO DELLE LIBERE - GUIDA TV