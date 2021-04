La MotoGP è in pista per il secondo weekend consecutivo in Qatar , ma il pensiero è proiettato anche al prossimo 12 aprile . E' questo, infatti, il giorno in cui Marc Marquez sarà sottoposto a Madrid alla visita medica con l’equipe del professor Samuel Antuña e dalla quale potrebbe arrivare l'ok per il rientro. Marquez, arrivato nella serata del 1° aprile in Qatar, farà un giorno di quarantena fiduciaria in hotel e sarà sottoposto alla seconda dose di vaccino prima di rientrare in Spagna tra domenica e lunedì.

L'ipotesi Portimao, ma la priorità è la guarigione

approfondimento

Quando rientra Marquez? La logica dice Portimao

Come detto, tra poco più di una settimana è in programma un controllo all’ospedale Ruber, nella capitale spagnola, dove si valuterà lo stato di recupero dell'omero del braccio destro. Qualora dovesse andare bene, Marc potrebbe tornare in pista per il terzo gran premio della stagione a Portimao. La gara in Portogallo è in programma nel weekend dal 16 al 18 aprile, anche se il medico del pilota non vuol sentire parlare di calendario, poiché l'unica priorità è la guarigione. Marquez nel frattempo si sta allenando in moto, in bicicletta e ha corso anche su una distanza di 8 Km con un tempo che spiega in modo chiaro del suo stato di forma: 30' minuti con una media di 3'48''.