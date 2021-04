"Sono contento, terzo è buonissima come posizione e il tempo è buono". Così Johann Zarco al termine del venerdì a Doha, che ha visto il francese staccare il terzo tempo dietro alle due Ducati ufficiali. "E' stata una giornata non divertente - ha detto a Sky Sport -. Nelle FP1, appena ho spinto un po', sono finito per terra. Con le Soft non possiamo spingere come la scorsa settimana, mentre Miller ha fatto il suo miglior tempo. Se farà caldo così anche sabato, spero di poter fare uno step in avanti nelle FP4 per poter fare una buona qualifica"