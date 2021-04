Forte vento a Doha nel sabato di qualifiche. Marco Bezzecchi, pilota dello Sky Racing Team VR46, non usa giri di parole per spiegare la sua gioia e le difficoltà che di solito trova in condizioni meteo simili. Alle 19 al via la Q1 della MotoGP, la gara domenica LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

