Vento forte, sabbia in pista, condizioni difficili a Losail. Ma contro le condizioni avverse è Masia a spuntarla. E’ in forma lo spagnolo, alla terza pole e in testa al mondiale dopo la prima vittoria nella gara d’apertura. Masia la voleva e l’ha trovata, in una qualifica da decifrare perché le penalizzazioni cambieranno faccia alla griglia. In prima fila ci sarebbe anche Garcia, col secondo tempo, ma lo spagnolo partirà dai box. E non è l’unico. Il problema risale alla FP2 da cui sette piloti ne sono usciti penalizzati per la partenza della gara. Acosta, Fenati, Foggia, Nepa, Oncu, Rossi e Garcia, per l’appunto, dovranno scattare dalla pit lane. Motivo: condotta pericolosa (e anti sportiva) nell’ultimo turno di libere del venerdì. In altre parole il solito mucchio selvaggio nel tentativo di rubare (o non farsi rubare) la scia. Comportamento già stigmatizzato più volte in passato.



Guadagna quindi una posizione Alcoba, mentre Rodrigo risale in prima fila, davanti a Tatsu Suzuki che certifica il miglioramento del suo stato di salute. Migno aspirava a qualcosa di più, ma considerando come è andata la FP2 (è stato rallentato e quindi penalizzato dal gruppone di cui sopra) non se l’è cavata male. Il romagnolo ha passato indenne la Q1 e con un buon giro in Q2, in cui ha trovato la scia di Foggia, s’è preso la settima casella. Dalla Q1 sono usciti fuori anche Foggia, Artigas e lo svizzero Dupasquier. Binder entrato direttamente in Q2 non ha invece brillato. Il sudafricano è rimasto attardato per quasi tutto il turno, ha fatto un bel giro nel finale, offrendo però lui, questa volta, la scia a chi lo seguiva, che lo ha superato, come da manuale, sul lungo rettilineo di Losail.



Indietro anche McPhee, altro possibile protagonista che partirà dall’ottava posizione. Niccolò Antonelli non è riuscito a fare un ultimo giro veloce e si è dovuto accontentare del dodicesimo posto. E pure Fenati, comunque destinato alla pit lane per la gara, si è fermato in quattordicesima posizione. Rammarico anche per Foggia che aveva recuperato la botta alla spalla rimediata domenica scorsa (a causa dell’incidente innescato da Tatay) e dovrà risalire la china in gara.

TOP 10 DELLE QUALIFICHE MOTO3

1. J. MASIA 2:05.913

2. S. GARCIA (partenza dai box)

3. J. ALCOBA

4. RODRIGO

5. T. SUZUKI

6. A. MIGNO

7. D. BINDER

8. J. MCPHEE

9. P. ACOSTA (partenza dai box)

10. I. GUEVARA