Dominio Ducati in Qatar. Sono quattro le moto di Borgo Panigale nelle prime 5 posizioni nella prima giornata di prove libere in Qatar. Jack Miller è stato il più veloce così come era successo settimana scorsa. Il giro secco c’è insomma, sarà importante essere competitivi soprattutto nella seconda metà di gara, cosa che non è successa sette giorni fa per lui e per Bagnaia, secondo a tre decimi dal compagno di squadra. Bene anche i piloti del team Pramac con Zarco terzo, e Martin, quinto, che sta imparando molto in fretta ad andare veloce in MotoGP. Quartararo salva la Yamaha con il quarto tempo, Morbidelli, settimo, ha raddrizzato una giornata iniziata con un doppio problema ai motori che però saranno recuperati. Aleix Espargaró con l’Aprilia si conferma competitiva con il sesto tempo, l’obiettivo sarà rimanere lì davanti in qualifica per rimanere agganciati ai migliori in gara. Un po’ indietro Maverick Vinales con il nono tempo, anche se nei run precedenti anche con gomma media al posteriore è stato molto veloce. Ancora in difficoltà Mir tredicesimo e Rossi quattordicesimo che rispetto a una settimana fa ha girato con più costanza ma troppo staccati dai primi. Oggi appuntamento con la seconda qualifica della stagione: dopo le ultime libere, il via alle 19.