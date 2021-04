"Nel primo stint non mi ero trovato bene"

"A dire la verità nel primo stint non mi sono trovato molto bene con la posteriore e non ho fatto un bel giro. Sul secondo time attack invece mi sono trovato bene. Anche in FP4 ho avuto un bel ritmo e quello è importante. Sono contento. Ora concentrati per la gara, l'obiettivo di oggi è stato raggiunto".