Il pilota spagnolo della Honda in difficoltà nel sabato di Doha e 15esimo in griglia: "Ogni sessione è una roba diversa e quello ci fa diventare matti perché non sappiamo cosa fare. È un rompicapo". La gara di MotoGP domani LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Sabato di Doha complicato per lo spagnolo Pol Espargaró, che con la Honda partirà dalla 15^casella in griglia. Espargaró, che ha avuto a che fare con problemi di setting, confessa di non essere riuscito a capire cosa non va. E il motivo è abbastanza chiaro: “Molto difficile oggi per noi, non abbiamo una base da cui iniziare. Ogni sessione è diversa, abbiamo tanti problemi e non sappiamo da dove iniziare e su cosa lavorare. Non capiamo perché oggi ci siamo presi quasi 2 secondi, e non capiamo mentre lo scorso fine settimana eravamo a qualche decimo. Bisogna lavorare di più, dare una spinta e fare una bella gara domani".

"Ogni sessione è una roba diversa e quello ci fa diventare matti"

C'è frustrazione e rabbia nelle parole dello spagnolo che poi aggiunge: "Serve un punto di partenza per essere più veloci. Ogni sessione è una roba diversa e quello ci fa diventare matti perché non sappiamo cosa fare. È un rompicapo per capire stanotte cosa fare per domani senza cambiare tanto, perché lo scorso weekend non abbiamo fatto niente e la domenica è andata molto bene, con un passo più veloce di tanti altri. Vediamo cosa succede".