Parole rassicuranti da parte del team manager Petronas, Wilco Zeelenberg, sulla situazione di Morbidelli, alle prese con un doppio stop nelle Libere del venerdì: "Entrambi i motori vanno bene, non c'è stato alcun danneggiamento nel primo utilizzato. Non siamo ancora al livello che vogliamo, ma le sensazioni sono migliori rispetto a settimana scorsa". La gara di MotoGP LIVE domani alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Wilco Zeelenberg, team manager Petronas, nel corso delle terze prove libere intervistato da Sandro Donato Grosso ha fatto chiarezza sui problemi avuti venerdì da Franco Morbidelli: "Ieri abbiamo faticato, la prima sessione non è certo stata l'ideale per lui. Alla fine del rettilineo usciva un po' di olio dagli scarichi e abbiamo dovuto fermare la sessione. Nulla di danneggiato al motore, fortunatamente, ma per sicurezza ne abbiamo provato uno nuovo. Entrambi i motori vanno bene, questa è un'ottima notizia per noi. Ora dobbiamo riprogrammare un po' di cose. Non siamo ancora al livello che vogliamo, ci sono alti e bassi, ma le sensazioni sono migliori rispetto a settimana scorsa. Abbiamo sostituito un motore per garantire le Libere 2, che erano molto importanti, ma possiamo riutilizzarli entrambi, non ci sono problemi".