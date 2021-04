Sam Lowes si è imposto nel GP di Doha, seconda prova del Mondiale di Moto2: il britannico bissa il successo di sette giorni fa. Sul podio anche Remy Gardner e Raul Fernandez. Quarto Marco Bezzecchi dello Sky VR46, in Top 10 anche Vietti, Manzi e Di Giannantonio. La gara di MotoGP LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Che dire, Lowes è davvero un osso duro. Due vittorie di fila, la seconda davanti a un Gardner in gran forma che ha provato fino all’ultima curva a strappargli la vittoria. Niente da fare, con le suenstaccate decise il britannico ha tenuto l’australiano a distanza. Con una frenata profonda si era preso anche la testa della corsa ai danni di Bezzecchi in testa alla prima curva dopo lo start. E da lì non si è più mosso, macinando un ritmo indiavolato, sempre sotto i due minuti al giro.

Un metronomo implacabile che ha fatto la differenza, prima nei confronti del romagnolo che ha ceduto a metà gara lasciando andare oltre al duo di test anche Raul Fernandez (rookie al primo podio) che l’ha passato accodandosi all’australiano alla fine del quarto giro. Bezzecchi ha tenuto un buon ritmo, sul ’59, ma non è bastato (“Ci manca sempre qualcosa, soprattuto in ingresso curva” ha spiegato un po’ amareggiato) per tenere sotto tiro il terzetto davanti. E’ stato però sufficiente per staccare in pochi giri chi lo seguiva.

Alle sue spalle lotta decisamente più ravvicinata tra Ogura (quarto alla fine), Arturo Fernandez, Roberts caduto al al sesto giro, Canet (stessa sorte) e Di Giannantonio. Il romano ha faticato più del previsto e alla fine si è visto superare anche da un ottimo Celestino Vietti, da Stefano Manzi (un buon ottavo posto per lui) e da Xavi Vierge. Non male nemmeno Tony Arbolino, undicesimo.

Dalla Porta ha chiuso quattordicesimo davanti ad Arenas, ventesimo Baldassarri che continua a patire le nuove gomme introdotte l’anno scorso (un anno fa era salito sul secondo gradino del podio a Losail). Prossimo appuntamento a Portimao, dove Lowes e Gardner si presenteranno in testa al mondiale (il britannico a risultato pieno). A novembre vinse l’australiano, con Lowes terzo dietro a Luca Marini (nel frattempo salito di categoria). Bezzecchi arrivò quarto anche in quell’occasione.