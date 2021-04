Lo SKY Racing Team VR46 torna a casa da Doha con due piloti in Top 10. Bezzecchi, quarto come nel primo round: "Buon risultato, ma ci manca ancora qualcosa, specialmente all'ingresso in curva. Cerchiamo di lavorarci per migliorare". Vietti, settimo: "Non pensavo di avere un feeling così buono in gara"

Bezzecchi: "Faccio ancora fatica, cerchiamo una soluzione"

"Sono contento del quarto posto, perchè non si può mica buttare via, però ci manca sempre qualcosa e si è visto anche oggi - ha spiegato Bezzecchi a Sky Sport -. Ho dato tutto ma non riuscivo a stargli attaccato. Negli ultimi giri, per non rischiare di cadere, non ho fatto il matto. Faccio ancora fatica: dobbiamo trovare qualcosa in ingresso, loro entrano in curva come le Moto3 e non capisco come fanno a fare quella percorrenza. Non spinnano mai, io spinno di continuo. Cerchiamo di trovare una soluzione".