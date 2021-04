Nei primi due GP del 2021 (disputati entrambi a Losail), Zarco ha chiuso sul secondo gradino del podio, per un totale di 40 punti: un bottino che lo porta in testa al Mondiale della MotoGP. Alle sue spalle ci sono le due Yamaha ufficiali di Quartararo e Vinales a pari punti (36). Al quarto posto in classifica troviamo Bagnaia a quota 26. Il campione del mondo Mir è 6° con 22 punti. Dopo Bagnaia, il miglior italiano è Bastianini: 11° posto con 11 punti

GP DOHA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA