Fabio Quartararo ha vinto il GP di Doha, ma il personaggio del weekend è un altro. Jorge Martin, dopo aver conquistato sabato la prima pole della sua carriera in MotoGP, sorprende tutti anche domenica conquistando il primo podio della sua carriera in top class. Un risultato eccezionale, considerando che il 23enne spagnolo è un rookie. Il pilota del team Ducati Pramac commenta così la sua gara, chiusa in terza posizione alle spalle del compagno di box Zarco: "Il mio obiettivo non era fare il podio, quindi sono contento di questo risultato. Giuro che non è facile restare in testa per 18 giri in MotoGP. È stata una buona domenica per me, perché sono riuscito a controllare la gara e a gestire le gomme. Ho tirato per restare in testa il più possibile, ma Quartararo aveva qualcosina in più di me, superarlo era troppo difficile. Peccato aver perso la seconda posizione all’ultimo giro, ma Zarco è il mio compagno di box: se fosse stato un altro pilota, avrei provato ad attaccare per sorpassarlo, ma lui è in lotta per il Mondiale, quindi va bene così".