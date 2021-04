Suona la Marsigliese al termine del GP di Doha, secondo appuntamento del Mondiale. La quarta vittoria in Top class di Fabio Quartararo viene completata dal secondo posto di Johann Zarco , per la prima doppietta francese in MotoGP . La festa 'bleu' è completata anche dalle prime due posizioni nella classifica Mondiale , con il pilota della Ducati Pramac in testa a 40 punti, con 4 lunghezze di vantaggio proprio sul 'Diablo'. Zarco è il terzo pilota francese in testa al Mondiale , dopo Pierre Monneret (2 gare nel 1954) e lo stesso Quartararo (7 gare l'anno scorso).

Quartararo, prima vittoria francese a Losail

A completare la giornata da incorniciare per il motociclismo francese è arrivata anche la prima vittoria a Losail in top-class: finora qui avevano vinto solo spagnoli (7 volte), italiani (6) e l'australiano Stoner (4). A riprova del momento magico, un'altra statistica: dal 2009 al 2019 Zarco e Quartararo avevano corso 16 gare a Losail in tutte le classi e non erano mai saliti sul podio. In questo 2021 hanno messo a segno 3 podi, con Zarco 2° in entrambe le gare e Quartararo vincitore oggi.

Statistiche di Michele Merlino