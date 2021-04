Le video Guido Meda commenta il secondo weekend di gara della MotoGP in Qatar, con la vittoria di Quartararo davanti al connazionale Zarco (al momento in testa alla classifica piloti). Un inizio di Mondiale all'insegna dell'equilibrio e dell'incertezza - anche all'interno delle stesse scuderie - con la sfida a tre tra Ducati, Yamaha e Suzuki. In attesa del ritorno di Marc Marquez