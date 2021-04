Da dove cominciare? Il GP di Doha è stato talmente denso di eventi unici, che è difficile compilare un elenco. Forse il dato più eclatante è la prima doppietta francese in top-class con Quartararo e Zarco. In precedenza la Francia solo in un’occasione era riuscita a piazzare due piloti sul podio, nel GP casalingo di Reims del 1954, con Pierre Monneret vincitore e Jacques Collot in terza posizione. Per la Francia c’è un’altra prima assoluta: non era mai accaduto che due piloti, in questo caso Zarco e Quartararo, occupassero le prime due posizioni del mondiale. Anzi, tre prime assolute: non avevano mai vinto a Losail, tracciato in cui avevano trionfato solo spagnoli (7 volte), italiani (6) e l’australiano Stoner (4).



Non è da meno, ovviamente, il nuovo record per la gara più serrata della storia: solo 5”382 hanno separato il vincitore dal decimo al traguardo (Aleix Espargarò) e soli 8”928 il vincitore ed il 15° (Miguel Oliveira). Nelle 910 gare disputate in precedenza dal 1949, i record precedenti erano stati registrati a Brno 2018 con 8”326 tra primo e decimo e Losail 2019 con 15”093 tra primo e 15°.



La Yamaha vince le prime due gare di campionato, non è una novità: ci erano riusciti di recente, nel 2017, ma è solo la terza volta nella storia in cui i piloti vincenti nelle prime due gare sono due (Vinales e Quartararo) dopo il 1975 con Giacomo Agostini e Hideo Kanaya e nel 2010 con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Sul lato delle pole registriamo una novità assoluta: per la prima volta nella storia la Ducati mette a segno le prime due pole di una stagione.