Il giovane spagnolo è il primo a vincere in Moto3 partendo dai box, una gara che difficilmente dimenticheremo. In Moto2, invece, Lowes diventa il primo ad aver vinto due gare della categoria a Losail

Nella storia della Moto3 fino a questo GP di Doha si erano registrate tre vittorie partendo dalla 20^ posizione o peggio: a Indianapolis nel 2015 Livio Loi vinse dalla 26^ sul bagnato; a Jerez nel 2016 Brad Binder trionfò dalla 35^ e Khairul Idam Pawi vinse dalla 20^ al Sachsenring nello stesso anno, sul bagnato. La vittoria di Acosta dal 23° quindi non farebbe notizia, solo che questo posto era nella striminzita griglia ricavata nei box per i piloti che dovevano scontare delle penalità. È il primo caso di una vittoria partendo dai box in Moto3. In precedenza si erano registrati due podi, nella suddetta gara bagnata di Indianapolis 2015: John McPhee fu secondo e Philipp Ottl terzo, entrambi dalla pit-lane, ma in una gara asciutta nessuno era andato oltre il 5° posto, posizione conquistata da Niccolò Antonelli a Brno nel 2019. Acosta diventa così il quarto vincitore più giovane nella storia della Moto3 , questa la graduatoria :

Lowes, orgoglio britannico

La Gran Bretagna, patria del Motorsport, gongola con le prestazioni di Lowes in Moto2. Sam sembra aver trovato una continuità che in passato gli mancava, e c’è una curiosa coincidenza a confermarlo: da Misano/2, 2020 è salito sul podio in 8 gare (su 10), lo stesso numero di…cadute che aveva registrato nell’intera stagione 2019.

Ma al di là delle coincidenze, Lowes è in grado di registrare anche dei record: è il primo a vincere dalla pole le prime due gare di un mondiale Moto2 e il primo britannico che vince le prime due gare della classe di mezzo dal 1966 (Mike Hailwood in 250cc.

Per Sam anche la soddisfazione di essere il primo a vincere due gare a Losail in Moto2, ed un dato che ne conferma il rendimento ad alto livello: nelle sue ultime 4 partenze in pole (le due gare di Aragon 2020 e le due di Losail quest’anno) ha sempre vinto. Per lui l’avversario più ostico sta diventando Remy Gardner: nelle ultime tre gare disputate sono sempre saliti sul podio assieme (Algarve 2020: Gardner 1°, Lowes 3°; Losail 2020/1: Lowes 1°, Gardner 2°; Losail 2020/2: Lowes 1°, Gardner 2°).