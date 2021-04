Marc Marquez può finalmente tornare a correre in gara. Dopo nove lunghissimi mesi, tre operazioni all'omero destro e tante preoccupazioni per il suo futuro, il campione spagnolo sarà in pista nel prossimo gran premio del Portogallo, a Portimao. La conferma definitiva è arrivata nella serata di venerdì a margine della visita alla quale il pilota della Repsol Honda si è sottoposto con l’equipe medica dell’ospedale Rubier di Madrid, diretta dal dott Samuel Antuna, il chirurgo che lo ha operato quattro mesi fa e che ha seguito Marquez trattandolo con un approccio riservato ai pazienti “normali” e non ai piloti con una lunga attesa figlia delle precauzioni del caso. Per i medici spagnoli il processo di “consolidamento” dell’omero destro ha raggiunto un buono stato di recupero tanto da consentire il rientro in pista. Marc ha espresso attraverso i suoi canali social la propria felicità, ricordando gli ultimi nove difficili mesi trascorsi tra tanti “alti e bassi” e non senza incertezza sul proprio futuro. Ma, alla fine, e tre operazioni dopo, per fortuna ora tutto sembra essere rientrato. Proprio come il campionissimo di Cervera, che ha chiesto di poter anticipare la visita inizialmente prevista per lunedì 12. Arriverá a Portimao mercoledì sera e giovedì affronterá un’ulteriore visita con i medici del circuito per l'ok definitivo, che però oggi assume il valore di un semplice “pro forma”.