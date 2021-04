Test Jerez, Dovizioso: primi giri con Aprilia

Prima giornata di prove con l'Aprilia per l'ex ducatista, in pista sul circuito di Jerez de la Frontera fino alle 18: in mattinata concluse 4 uscite da 5 giri l'una, focus sull'ergonomia della moto. Torna la MotoGP, domenica il GP del Portogallo: gara alle 14 LIVE su Sky Sport MotoGP

Dovizioso e l'Aprilia insieme a Jerez: è iniziato l'atteso test in Spagna, dove l'ex ducatista si è unito ai piloti ufficiali del team, Aleix Espargaró (tra i protagonisti delle prime due gare in Qatar) e Lorenzo Savadori. Si tratta di tre giornate di prove, a cui seguiranno quelle del Mugello. Nella prima parte della giornata il lavoro di Dovizioso si è concentrato soprattutto sull'ergonomia della RS-GP21, con l'obiettivo di cercare la sua migliore posizione in sella all'Aprilia, i tempi sono rimasti in secondo piano: ha svolto 4 uscite da 5 giri l'una senza spingere. II miglior crono è stato di 1:40.6, ancora poco indicativo (basti considerare che Stefan Bradl, in pista a Jerez con la Honda, ha girato in 1:38).