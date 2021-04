Sono passati solo 147 giorni dallo scorso GP del Portogallo, il primo disputato sul tracciato di Portimao, caratterizzato da una prestazione sensazionale di Miguel Oliveira. Il portoghese fu l’autore di un “Grande Slam”: pole, vittoria, giro veloce e tutta la gara in testa, anzi, in fuga. Nell’intero 2020 solo Fabio Quartararo in Andalusia era stato in grado di compiere un’impresa simile. Impresa alla Marc Marquez dei bei tempi: nel 2019 lo spagnolo registrò ben 4 Grand Slam (Argentina, Germania, Aragon e Giappone) nella sua cavalcata verso il titolo. La situazione è cambiata per KTM: da quest’anno ha perso le “concessions”, gli sviluppi a cui aveva diritto fino al 2020, e le prestazioni sembrano risentirne. La KTM infatti è passata dal Grand Slam della suddetta ultima gara del 2020, ad un inizio di 2021 in cui nelle prime gare di Losail non è partita meglio del 12° posto (Oliveira a Doha) ed in gara non è andata oltre l’8° (Binder a Doha).