Venerdì 16 aprile Marquez tornerà in sella a una MotoGP nelle prove libere del GP del Potogallo, a 271 giorni dall'infortunio di Jerez. Un altro grande campione è tornato a vincere in sella a una Honda in passato, dopo aver subito un grave infortunio: è Mick Doohan, che dopo aver rischiato di perdere la gamba destra, è riuscito a conquistare 5 titoli consecutivi in top class tra il 1994 e il 1998. Adesso Marc spera di imitare la leggenda australiana

Nove mesi senza moto. Senza gare, senza l’adrenalina della sfida e della velocità, simboli e linfa della sua essenza di pilota. Marc Marquez torna alla sua vita agonistica, nel prossimo Gran Premio del Portogallo, accompagnato dai dubbi sulle sue condizioni. Timori sulla tenuta sportiva più che altro, perché i medici gli hanno dato il via libera per tornare in sella. Il suo stato di forma è un'incognita più che comprensibile, dopo un così lungo periodo d’inattività. Uno stop che può avere intaccato le certezze, persino di un fenomeno del suo calibro. Casi analoghi, resi celebri dai protagonisti coinvolti, non sono mancati in passato, con esiti diversi. Barry Sheene, pilota inglese amatissimo dai fan di ogni epoca, si ruppe malamente due gambe alla vigila del Gran Premio d’Inghilterra del 1982. Tornò in sella sette mesi dopo, ma non vinse più. Poi c’è il caso di Mick Doohan, la leggenda australiana che dominò gli anni ’90. Nell’incidente di Assen del ’92 rischiò di perdere la gamba destra che solo l’abilità e le cure amorevoli del dottor Costa riuscirono a salvargli. Due mesi dopo Mick era di nuovo in sella. Gli ci volle un altro anno per tornare a vincere, ma poi non si fermo più. Conquistando ben cinque titoli mondiali consecutivi.