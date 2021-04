Il GP del Portogallo vedrà il ritorno di Marquez in sella a una MotoGP, a distanza di 271 giorni dall'infortunio di Jerez. Attenzione agli orari delle gare in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30. Questo weekend si svolge anche il GP di Imola di Formula 1, con la gara in programma alle 15 (live su Sky Sport F1). Tramite lo Split Screen sarà possibile non perdervi neanche un secondo della programmazione di F1 e Motomondiale offerta da Sky L'ODISSEA DI MARQUEZ Condividi:

Il Motomondiale si sposta in Portogallo e sarà un altro super weekend di motori su Sky Sport. Tanti appuntamenti in occasione della terza tappa della stagione live da Portimao.



F1 e Motomondiale insieme con lo Split Screen Attenzione agli orari delle gare di domenica 18 aprile. A differenza del programma tradizionale, la Moto2 si svolgerà dopo la MotoGP. Tutte le gare saranno visibili su Sky Sport MotoGP (canale 208): Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30. Non solo Motomondiale. Questo weekend si svolge anche il GP di Imola di Formula 1, con la gara in programma alle 15 (in diretta su Sky Sport F1). Tramite lo Split Screen sarà possibile non perdervi neanche un secondo della programmazione di F1 e MotoGP offerta da Sky.

Il ritorno di Marc Marquez Prima ancora di iniziare, il GP del Portogallo è già storia. Portimao vedrà infatti il ritorno di Marquez in sella a una MotoGP, a 271 giorni di distanza dalla caduta di Jerez che ha compromesso la stagione 2020 di Marc. Il paddock è in trepidazione, proprio come i fan del motorsport, ansiosi di scoprire se Marquez sarà subito competitivo dopo l’infortunio. Per scoprirlo basterà seguire Sky Sport MotoGP, che coprirà interamente in diretta il GP del Portogallo sul canale 208. A partire dalle prove libere di venerdì 16 aprile, fino ad arrivare alle gare di domenica 18 aprile, senza dimenticare la conferenza stampa con cui si apre la settimana di Portimao giovedì 15 aprile alle 18.