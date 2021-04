L'ad Aprilia, Massimo Rivola, dopo i giri di Dovizioso sulla RG-GP a Jerez de la Frontera: "Sono stati tre giorni molto interessanti. La cosa che gli è piaciuta meno è stata la posizione in sella, deve ancora abituarsi. Lo ha stupito positivamente la guidabilità della moto". Previsioni per il GP di Portogallo con Espargaró e Savadori? "Viviamo alla giornata, come abbiamo fatto in Qatar". La gara domenica LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP

IL BILANCIO DI DOVIZIOSO - GUIDA TV