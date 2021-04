Novità al box del campione del mondo uscente Joan Mir, nel GP del Portogallo in programma questa settimana: il team Suzuki ha ufficializzato l'assenza del suo capotecnico Frankie Carchedi, risultato positivo a un test al Covid-19. Immediato l'isolamento come da protocollo per Carchedi (nemmeno partito per Portimao), che verrà sostituito nel primo GP europeo della stagione da Tom O'Kane, capotecnico del collaudatore Sylvaine Guintoli. Nessun negativo tra gli altri membri della squadra: i tamponi a cui si sono sottoposti prima di viaggiare per il Portogallo hanno dato esito negativo.