Abruzzo, salgono a 29 comuni in zona rossa

Salgono a 29 i comuni abruzzesi inseriti in zona rossa. Se ne aggiungono tre della provincia di Teramo, dove il totale sale a nove: si tratta di Giulianova, Castellalto e Torricella Sicura. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato la relativa ordinanza, che sarà in vigore a partire da mercoledì 21 aprile. Il provvedimento, come per gli altri 26 comune, sarà valido fino a domenica 25.