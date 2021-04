Podio dopo un ritiro, Marquez è uno specialista

Nel GP del Portogallo in programma questa settimana assisteremo al ritorno di Marquez in sella a una MotoGP, a 271 giorni dall'infortunio di Jerez. In 12 occasioni su 16 Marc è andato a podio dopo un ritiro o una squalifica, sempre nelle ultime 4 occasioni. Di questi 12 podi, 6 sono stati primi posti. Questo weekend si svolge anche il GP di Imola di Formula 1, tramite lo Split Screen sarà possibile non perdervi neanche un secondo della programmazione di F1 e MotoGP offerta da Sky

Il periodo che Marc Marquez ha trascorso lontano dalle piste è durato 9 mesi e 15 Gran Premi, un interregno nel quale l'equilibrio ha regnato sovrano. Solo Fabio Quartararo è riuscito a vincere almeno 4 gare, ma il poker non si è trasformato finora in un reale vantaggio per la sua classifica.

Morbidelli ne ha vinte 3, Vinales e Oliveira 2. Proprio sulla pista di casa, il portoghese della KTM è riuscito a replicare il successo di Spielberg 2020. Ora i piloti più vincenti del periodo dovranno però dimostrare di essere in grado di mantenersi ad alto livello nonostante il rientro di Marquez.

Zarco ha un tesoretto di 40 punti da amministrare, Vinales e Quartararo ne hanno 36. Il vantaggio di Bagnaia (26), supera di poco il Gran Premio, la coppia Suzuki è appena sotto: Rins conta 23 punti, Mir 22.

Da quando corre in MotoGP, in 12 occasioni su 16 Marquez è andato a podio dopo un ritiro o una squalifica, sempre nelle ultime 4 occasioni. Di questi 12 podi, 6 sono stati primi posti, e una sola volta Magic è incappato in 2 ritiri consecutivi. Precedenti da campione, che in questo fine settimana Marc sarà chiamato a confermare in una sfida ancora più difficile.