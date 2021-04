Morbidelli a Portogallo per voltare pagina: "Non ho perso fiducia in Yamaha, possiamo trovare un buon feeling questo weekend, le mie motivazioni sono rimaste intatte". Rossi: "Dobbiamo capire come guidare la moto per farla rendere al meglio". La gara domenica LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP

Morbidelli è pronto per il riscatto, dopo il difficile avvio di Campionato del team Petronas: "Non abbiamo saputo dare una motivazione logica all'andamento altalenante di Qatar 1 e 2. Abbiamo preso delle piccole contromisure per questo GP, in cui abbiamo grande fiducia perché la pista mi piace e l'anno scorso siamo andati molto forte. Confidiamo nel fatto di poter trovare un buon feeling". Morbido vuole voltare pagina: "Ripartiamo da zero. La base della moto è quella di due settimane fa, su cui ci abbiamo previsto alcune modifiche. Sarà un weekend importante, lo affronto con la solita motivazione. Non ho perso fiducia nella Yamaha. Quando vai così male rischi di perderla anche in te stesso, ma non è il mio caso".