Il Portogallo potrebbe avere trovato un nuovo protagonista. Joe Roberts s’è messo dietro un bel po’ di protagonisti delle prime due gare del campionato. A cominciare da Sam Lowes, settimo, Remy Gardner, quarto e pure Raoul Fernandez che col secondo posto si conferma però una convincente sorpresa di questa stagione. Il rookie spagnolo della KTM s’è preso tre decimi, un distacco non proprio esiguo, ma d’altra parte l’Algarve è la seconda casa di Roberts. Sarà l’aria del mare che gli ricorda la sua Malibù, ma è certo che gli altri dovranno lavorare sodo per stargli davanti. La Moto2 ha ritrovato anche un altro possibile protagonista, almeno a giudicare dalla prima giornata di libere: Aron Canet, terzo a sei decimi e protagonista di una scivolata con salvataggio stile Marquez (ginocchio per terra per tentare di tenere in piedi la moto in un curvone in discesa a sinistra)… non riuscito però. Alle spalle di Gardner, Marco Bezzecchi che al pomeriggio è riuscito a ricucire il distacco che al mattino poteva anche preoccupare (era solo dodicesimo a quasi un secondo di distacco). Il pomeriggio ha livellato un po’ le differenze (Marco ha migliorato di un secondo) ma è chiaro che qualcuno ha più strada da fare per rimontare. Tra questi Fabio Di Giannantonio, solo diciannovesimo, staccato di 1,3 secondi. Stefano Manzi, sedicesimo, era partito meglio al mattino dove aveva chiuso ottavo, davanti a Nicolo Bulega, pure lui scivolato indietro nel secondo turno (diciassettesimo, proprio alle spalle del connazionale). Indietro ha chiuso anche Celestino Vietti, un po’ in difficoltà sul complicato circuito portoghese: solo ventiseiesimo, giusto una posizione davanti ad Arbolino.