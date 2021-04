Minaccia pioggia e bisognerebbe spingere subito, ma nell’incertezza si preferisce aspettare a spingere. È cominciato così il secondo turno del primo giorno di libere a Portimao. con McPhee a terra al terzo giro, mentre Fenati, Migno e Antonelli si portavano tutti e tre, in fila, nei primi dieci. Poi Migno e Fenati hanno fatto un altro step avanti mentre Antonelli scivolava più i dietro. Nel frattempo ne ha approfittato Rodrigo, primo con scia, mentre arrivavano le prime gocce d’acqua. E i tempi si congelavano. Tutti al box a chiedersi se non era il caso di cercare il tempo finché ce n’era l’opportunità. Dopo un primo turno condizionato dall’asfalto umido, con alcuni protagonisti rimasti fermi al box (Masia, Rodrigo e Alcoba) il pomeriggio non ha portato schiarite. Se non nel cielo nuvoloso, ma insufficienti a permettere una sessione intera come si deve. E così alla fine, l’argentino del team Gresini si è tenuto la pole position virtuale. Almeno fino al terzo turno di sabato dove, se le previsioni saranno confermate, la classifica potrebbe cambiare. Alle sue spalle Andrea Migno, approccio lento al mattino (lento a entrare in pista), più consistente al pomeriggio. Il romagnolo si è tenuto dietro Masia, seguito da Garcia e Romano Fenati, veloce con le sue traiettorie rotonde. Solo sesto, si fa per dire, il talentuoso Acosta, sorprendente rookie attuale leader del campionato. Settimo Tatsuki Suzuki in costante ripresa, almeno sul piano fisico dopo l’avvio di stagione condizionato dal Covid. Quindi lo svizzero Dupasquier, davanti a Foggia e Antonelli. Quattro italiani nei primi dieci è un buon inizio, mentre McPhee si è infine fermato sul confine della Q1 (quattordicesimo per ora) ma l’inglese, comunque vada, domenica dovrà partire dalla corsia box insieme ad Alcoba. Entrambi dovranno scontare la penalizzazione inflittagli per il match a bordo pista conseguente all’incidente in gara, a Losail, oltre a una multa di mille euro… Con una differenza, l’inglese scatterà cinque secondi dopo lo spagnolo, che dovrà a sua volta attendere cinque secondi dopo il passaggio dell’ultimo pilota dello schieramento.