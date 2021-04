Bagnaia 1° nelle Libere di Portimao: Guido Meda analizza la sua progressione, alla luce anche delle prime due gare in Qatar. Il ducatista "può essere la rivelazione della stagione. È radicalmente trasformato rispetto all'anno scorso: è maturato come uomo, non solo come pilota". Domenica la gara della MotoGP alle 14 su Sky Sport MotoGP, la gara della F1 a Imola alle 15 su Sky Sport F1

