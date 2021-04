Marquez: "Più veloce del previsto, braccio ok"

Il marziano è tornato: 6° posto nelle Libere di Portimao dopo 9 mesi lontano dalla pista. "Grande giornata, ottimo feeling con la moto. Vedevo i tempi che si abbassavano e non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile, ero stupito io stesso. L'ultimo giro? Un po' pazzo...La mia testa mi diceva di spingere ma faticavo, ero un più stanco", spiega Marc. Domenica la gara live alle 14 su Sky Sport MotoGP FOTO. IL RITORNO DI MARQUEZ - HIGHLIGHTS - GUIDA TV Condividi:

Bagnaia, il migliore delle Libere del venerdì di Portimao, lo aveva previsto: "Marquez spaccherà tutto". A spaccare prendendosi il primo posto nella tabella dei tempi è stato in realtà Pecco in 1:39.866, ma l'otto volte campione del mondo spagnolo della Honda ha comunque sorpreso tutti, chiudendo 271 dopo la caduta di Jerez al 6° posto nelle Libere. Le sue prime parole: "È stata una grande giornata, avevo un ottimo feeling con la moto, soprattutto al mattino perché nel pomeriggio poi ero stanco. È andata meglio di quanto mi aspettassi. Vedevo i tempi che si abbassavano e non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile...". "Devo ancora capire come reagirà il braccio per lo stress accumulato nel weekend, vedremo come mi sveglierò domani. Questo di Portimao è un circuito molto pesante fisicamente, devo esser prudente. Vedremo come starò domattina", aggiunge Marquez.

"Ultimo giro un po' pazzo" Il punto Il dottor Charte: "Marquez è al 95% della forma" "L'ultimo giro è stato un po' pazzo, ma d'altronde questo è il mio stile di guida. Con pneumatici usati faccio meno fatica perché sono più soffici. La mia testa mi diceva 'spingi, spingi' ma facevo fatica, con più giri sulla pista credo che migliorerò. Non ho un obiettivo, perché non so cosa succederà. Sto usando il set-up di Bradl, domani cambieremo qualcosa. Il sesto posto è un grande sorpresa perché ho fatto molti errori. Sono nei dieci, ora tutto dipenderà dalle condizioni fisiche, domani sarò più stanco, farò più fatica".