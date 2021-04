Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, commenta l'ottimo ritorno di Marquez in MotoGP dopo il lungo infortunio (6° nella classifica combinata al termine del venerdì di Portimao): "Marc si sente bene, si sente forte. Qualche fastidio sarebbe normale, è la prima volta che corre dopo un anno. Può usare il braccio tranquillamente, deve semplicemente abituarsi. Secondo me è al 90-95% della forma. È stata una vicenda complicata, l'incidente è stato grave"

Il dottor Angel Charte ne ha viste tante in carriera, ma nonostante questo sarà rimasto comunque sorpreso dalla prestazione di Marc Marquez nel GP del Portogallo. A 271 giorni di distanza dalla caduta di Jerez, che gli ha provocato la frattura all’omero del braccio destro, il pilota della Honda è tornato in sella a una MotoGP a Portimao. Non si è trattato di un semplice ritorno in pista per prendere confidenza con la moto. Lo spagnolo è stato subito veloce, come testimoniano i risultati: Marquez ha chiuso il venerdì al 6° posto nella classifica combinata (centrando addirittura il 3° tempo nelle Libere 1), con un ritardo di +0.473 dal leader Pecco Bagnaia.