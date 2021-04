Arriva il via libera per Marc Marquez: il campione del mondo spagnolo, al rientro dall'incidente del GP di Spagna del 19 luglio 2020, ha superato la visita: il responsabile medico del circuito di Portimao lo ha dichiarato 'fit to race'. Come lui può correre anche Miller (Ducati), reduce dall'operazione al braccio destro. Domenica la gara LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP

