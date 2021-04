Ancora troppi alti e bassi per la Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, rispettivamente 15° e 19° nelle prove libere del GP di Portimao, in Portogallo. "Una giornata dura - ha spiegato il 'Dottore' a Sky Sport - in mattinata è stato un turno molto particolare, perché le condizioni erano difficili, metà asciutto e metà bagnato. Però alla fine il mio tempo non era così male. Il pomeriggio è stato più regolare, con le eventuali gomme da gara sono andato piuttosto bene, purtroppo mi è mancata la costanza, un po' di up and down, però qualche giro buono l'ho fatto. Dopo abbiamo provato a mettere le soft anche davanti, ma ero in difficoltà, quindi il mio giro non è stato fantastico e infatti sono indietro. Sabato, come al solito, nella FP3 sarà fondamentale cercare di essere tra i primi dieci, dare il massimo, e poi vedere nel pomeriggio di lavorare più in funzione della gara".