Piccolo imprevisto per Zarco al termine delle seconde Libere di Portimao: fumo dalla sua Ducati, è costretto a fermarsi rinunciando alla prova di partenza. Come tornare al box? Nessun problema, entra in azione Jack Miller. Zarco 8° nella combinata di Portimao, domenica la gara LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP

HIGHLIGHTS - GUIDA TV